شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات خبراء الصحة بدمج لقاح جدرى الماء ضمن تطعيم الحصبة والنكاف.. هل هو آمن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى مستشارو اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، بضرورة تقديم لقاح جدرى الماء فى جرعتين للأطفال بشكل روتيني عندما يبلغون من العمر 12 و18 شهرًا، مع دمج اللقاح مع لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR .

وقالوا، إن اللقاح يقلل من انتقال مرض جدري الماء، ويمنع الحالات الشديدة، ومن المتوقع أن تتخذ وزارة الصحة في بريطانيا قرارًا نهائيًا بشأن طرح اللقاح ووضعه ضمن اللقاحات الروتينية التى يتناولها الأطفال، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أوصى مستشارو اللقاحات الحكوميون، بضرورة إعطاء اللقاح لجميع الأطفال للحماية من المرض وادعى الخبراء أن القيام بذلك من شأنه أن يجعل جدري الماء "مشكلة من الماضي"، ويعتبر مرضًا خفيفًا تصاب به الغالبية العظمى في مرحلة الطفولة.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه حتى أن بعض الآباء كانوا يعرضون أطفالهم عمدًا للفيروس للتأكد من إصابتهم بالمرض أثناء صغرهم، فيما يسمى "حفلات المرض"، لأنه يمكن أن يسبب جدري الماء مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ والالتهابات البكتيرية، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون المرض قاتل، يتم إدخال مئات الأطفال إلى المستشفى بسبب أعراض حادة ويموت 20 شخصًا، ونتيجة لذلك، تفكر المملكة المتحدة في السير على خطى الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا من خلال تقديم لقاح للأطفال

وقالت الصحيفة، لقد أصيبت الطفلة رين باسي، البالغة من العمر 5 أعوام، من دودلي بإنجلترا، بالجدري المائي في 4 يوليو 2022، وبدأت على ما يرام، رغم أنها كان في حالة سيئة.

وأشارت الصحيفة إلى إنه بعد 3 أيام، لاحظت والدتها ليان باسي، 32 عاما، وهي طبيبة تجميلية، أن ابنتها تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وتشعر بالإرهاق، كما أنها لاحظت وجود حلقة حمراء حول إحدى القروح، وهي علامة على احتمالية إصابة الجرح بالعدوى، مما دفعها إلى أخذ ابنتها إلى الطبيب للحصول على المساعدة، بعد زيارات متكررة لقسم الطوارئ، تم تشخيص إصابة رين في النهاية بعدوى بكتيرية والتهاب اللفافة الناخر وتم نقلها إلى عملية إنقاذ الحياة لمدة 4 ساعات.

وأضافت الصحيفة، إنه لم يضطر الجراحون إلى قطع كمية كبيرة من الأنسجة فحسب، بل اضطروا أيضًا إلى ترك الجرح مفتوحًا للتنظيف والفحص للتأكد من القضاء على كل أثر للبكتيريا، خلال هذا الوقت، تم وضع الطفلة في غيبوبة مستحثة بسبب الألم وتم وضعها أيضًا على دعم التنفس، ثم أصيبت رين بالإنتان، وهو رد فعل مبالغ فيه يهدد الحياة من قبل الجسم تجاه العدوى.

وقالت باسي، إن الأطباء أعطوا رين بعد ذلك "كميات كبيرة من المضادات الحيوية" مما ساعدها على التعافي، وقالت إن رين الآن "شُفيت تمامًا" و"في حالة جيدة جدًا"، ردًا على توصية مستشاري اللقاحات الحكوميين اليوم بلقاح للحماية من جدري الماء، قالت السيدة باسي: "إذا كان اللقاح سيمنع أي طفل من الحصول على ما حصل عليه رين، فأنا أؤيده بنسبة 1000 %.

وأضافت: "لسنا متأكدين كيف ستسير الأمور في المستقبل، وسيتعين عليها أن تخضع لعلاج الندبات في مرحلة ما، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنها أفضل بكثير"، ومع ذلك، يشعر العلماء بالقلق بعد انخفاض حالات الإصابة بجدري الماء خلال جائحة كورونا بسبب عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، ونتيجة لذلك، يوجد الآن عدد أكبر من المعتاد من الأطفال الذين ليس لديهم مناعة ضد المرض، وهو ما يمكن أن يكون أكثر خطورة إذا تم اكتشافه في سن أكبر.

من سيكون مؤهلاً للحصول على لقاحات جدري الماء؟

أوصى مستشارو اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين بضرورة تقديم جرعتين للأطفال بشكل روتيني عندما يبلغون من العمر 12 و18 شهرًا، سيتم دمج اللقاح مع لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) لإنشاء حقنة MMRV، وفقًا لنصيحتها.

كما نصحت الوزراء بالشروع في حملة "اللحاق بالركب" للأطفال دون سن الخامسة، الأمر الذي سيجعل حوالي مليوني طفل مؤهلين للحصول على جرعة واحدة.

قال مستشارو اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين JCVI إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد ما إذا كان ينبغي توسيع حملة اللحاق بالركب لتشمل جميع الأطفال دون سن 11 عامًا، إذا تم منح الضوء الأخضر، فقد يشهد هذا حوالي 7 ملايين مؤهلين.

ما الذي يجب أن يحدث حتى تتم الموافقة على الطرح؟

سينظر رؤساء وزارة الصحة الآن في توصيات اللجنة المشتركة الدولية من مستشارو اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين ويتخذون قرارًا نهائيًا.

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن ندرس نصيحة المستشارين بشأن إدراج برنامج جدري الماء في جدول التحصين الروتيني للأطفال.

هل اللقاح فعال مثل العدوى؟

9 من كل 10 أطفال حصلوا على جرعة واحدة من جدري الماء يطورون مناعة، مع ارتفاع الرقم بالنسبة لأولئك الذين تناولوا الجرعتين، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية .

ومع ذلك، تحذر الخدمة الصحية من أن 3 أرباع المراهقين والبالغين الذين تم تطعيمهم فقط سيتم حمايتهم من جدري الماء مع تراجع المناعة بمرور الوقت، وبالمقارنة، فإن جميع الأطفال تقريبًا يطورون ويحافظون على مناعتهم بعد الإصابة بالعدوى، مما يعني أن معظمهم يصابون بالعدوى مرة واحدة فقط.

هل لقاح جدري الماء آمن؟

يقول الخبراء أن الحقنة آمنة، وتشمل الآثار الجانبية الشائعة ألم الذراع والطفح الجلدي الخفيف وارتفاع درجة الحرارة، هذه الأعراض خفيفة وقصيرة الأمد وتتوافق مع تلك التي تسببها اللقاحات الأخرى.

الآثار الجانبية الخطيرة، مثل رد الفعل التحسسي، تحدث فقط في حوالي واحد من كل مليون شخص، وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، تم إعطاء ملايين الجرعات من اللقاح – بما في ذلك في الولايات المتحدة، التي قدمته منذ عام 1995، وكندا ، وأستراليا، وألمانيا – ولا يوجد دليل على زيادة خطر حدوث مشاكل صحية.

وفي الوقت نفسه، أبلغت البلدان التي تقدم اللقاح عن انخفاض كبير في حالات جدري الماء والاستشفاء، وإذا كان هذا النظام آمنا إلى هذا الحد، فلماذا لم تطرحه بريطانيا من قبل؟

في حين أن لقاح جدري الماء سيفيد معظم الأطفال، فإنه يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات بين البالغين، تذكر هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن وخز الصغار يمكن أن يزيد الحالات بين البالغين، وذلك لأن امتصاص التطعيم العالي من شأنه أن يقمع الفيروس، ونتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن يصاب الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح بالعدوى ويطوروا مناعة.

ومع ذلك، فإن هذا من شأنه أن يعرضهم لخطر الإصابة بجدري الماء كشخص بالغ، عندما يكون الفيروس أكثر عرضة للتسبب في مرض شديد، وبنفس المنطق، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الحالات بين النساء الحوامل، اللاتي يواجهن أيضًا خطرًا متزايدًا.

وقالت البروفيسورة هيلين بيدفورد، الخبيرة في صحة الأطفال في جامعة كوليدج لندن، " لقد اكتسبت المملكة المتحدة الكثير من المعرفة حول كيفية عمل برنامج جدري الماء من خلال مشاهدة التجارب في البلدان الأخرى".

"الأمر الواضح هو أن التطعيم ضد جدري الماء - خاصة بجرعتين - لا يقلل فقط من عدد حالات العدوى ولكن أيضًا يقلل إدخال عدد الأطفال إلى المستشفى بسبب المضاعفات، ويعتبر مرضًا خفيفًا تصاب به الغالبية العظمى في مرحلة الطفولة.

حتى أن بعض الآباء يعرضون أطفالهم عمدًا للفيروس للتأكد من إصابتهم بالمرض أثناء صغرهم، فيما يسمى "الحفلات".

ومع ذلك، يمكن أن يسبب جدري الماء مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ والالتهابات البكتيرية، وفي حالات نادرة، يمكن أن تكون قاتلة، يتم إدخال مئات الأطفال إلى المستشفى بسبب أعراض حادة ويموت 20 شخصًا.

ونتيجة لذلك، تفكر المملكة المتحدة في السير على خطى الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا من خلال تقديم لقاح للأطفال

وقالت الصحيفة، إنه مصدر قلق آخر هو أن التطعيم ضد جدري الماء يمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى ارتفاع حاد في القوباء المنطقية بين البالغين، كان هذا هو المنطق الذي جعل اللجنة المشتركة الدولية توصي سابقًا بعدم طرح هذه الفكرة في عام 2009، البالغون الذين أصيبوا بالجدري المائي عندما كانوا أطفالًا يحملون فيروس الحماق النطاقي مدى الحياة، والذي يمكن أن يبقى خاملًا لعقود، بمجرد إعادة تنشيطه، يمكن أن يسبب القوباء المنطقية.

أكد الخبراء، إن التعرض لجدري الماء كشخص بالغ - مثل التواجد حول طفل مصاب - يعزز المناعة ضد القوباء المنطقية ويقلل من هذا الخطر، حيث يعمل التعرض بطريقة مشابهة للحقنة المعززة، ولكن إذا لم يتعرض شخص بالغ للفيروس - وهو ما من المرجح أن يحدث إذا تم طرح اللقاح - فمن الممكن أن يجعله أكثر عرضة للإصابة بالقوباء المنطقية، ومع ذلك، تشير دراسة أجريت عام 2019 ، إلى أن الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تقدم اللقاح لم تشهد ارتفاعًا في حالات القوباء المنطقية.