الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طالب من مسجد بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعليق لأحد الأشخاص بشأن قيام 4 مجهولين باستيقاف طالب حال خروجه من أحد المساجد بمحافظة الدقهلية، واصطحابه لأحد الشوارع الفرعية، وتركه لدى قيام المارة بالتدخل مدعياً بأنها محاولة سرقة أو اختطاف.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله كما تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد والدة الطالب المذكور وبسؤالها نفت تعرض نجلها لمحاولة سرقة أو اختطاف.

وأفادت أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه عقب خروجه من أحد المساجد قام 4 أطفال بجذبه من ملابسه إلى أحد الشوارع المجاورة للمسجد على سبيل المزاح.