برش خرطوش.. ضبط شخص أصاب 3 طلاب بسبب خلافات مالية في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى بسلاح خرطوش على آخرين وإحداث إصابتهم.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من 3 طلاب- مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش"، وتم نقلهم للمستشفى، وقرر أحدهم بتضرره من آخر، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقي المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو في حقه بالتسبب في إحداث إصابتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبحوزته فرد خرطوش "المستخدم في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.