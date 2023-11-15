احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 10 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 62824 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 10965 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و511 مخالفة السير بدون تراخيص، و1412 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة موقف عشوائي، و11 مخالفة شروط التراخيص، و292 مخالفة دراجة نارية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وباشرت النيابة التحقيق.