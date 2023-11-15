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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بحى المرج ويوجه بفحص مشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون حيث إن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.
يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حى مميكن ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركز تكنولوجي بالاحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام .
جانب من الجولة
جولة محافظ القاهرة فى المركز التكنولوجى بحى المرج
محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بحى المرج
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