شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدى بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة بزمام إدارة طهطا الزراعية.

وتأتى هذه الحملات، وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم ملاحقة مخالفات التعديات علي الأراضي الزراعية منعا للتأثير علي خطة الدولة في تشجيع الفلاحين علي التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وأنه يتم التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لمواصلة حملات إزالة التعديات لحماية الأراضي من هذه المخالفات التي تعد جريمة في حق الاجيال القادمة وتهدد خطة الدولة في التطوير الزراعي وترفع من درجات التلوث الناتج عن هذه المخالفات.