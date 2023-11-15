شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح آلية إلحاق طلبة الإعدادية العائدين من الخارج بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الطلاب المصريون العائدون من الخارج والمقيدون على نظام الطلبة المصريين فى الخارج" أبنائنا في الخارج " وتم حصولهم على شهادة الصف الثالث الإعدادى بنتيجة اجتاز يتم إلحاقهم كطلاب منازل في الصف التالي لهم بمرحلة التعليم الثانوي العام على مدارس جمهورية مصر العربية الرسمية.

وأوضحت أن الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبنائنا في الخارج وتم حصولهم على شهادة الصف الثالث الاعدادى سواء شهادات " بدرجات من داخل مصر أو شهادة معادلة بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية ولهم مجموع اعتباري " يتم الحاقهم في مرحلة التعليم الثانوي العام طبقا لشروط وتنسيق الإدارة التابع لها الطالب حينها كطلاب منتظمين.

وكانت الوزارة حددت، المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج والمقرر انطلاقها يناير 2024، حيث شملت الأوراق استمارة التقدم للامتحان المطبوعة من المنصة مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب مع صورة من التأشيرة الموجودة بجواز السفر موضحا بها تاريخ دخول الطالب إلى الدولة، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية:

أولاً: مرحلة رياض الأطفال نظام اللغات

بالنسبة للطلاب المصريين فقط.

أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.

بالنسبة للطلاب غير مصريين.

أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة والجهات المعنية.

ثانيا: الصف الأول الابتدائي

بالنسبة للطلاب المصريين فقط، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي)، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.

بالنسبة للطلاب الغير مصريين، أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة والجهات المعنية.

ثالثا: الصفوف من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من جمهورية مصر العربية، أصل بيان نجاح آخر صف دراسي حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).

بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات ات أو المدارس الرسمية لغات أو المتميزة يزة لغات يشترط تقديم أصل بيان نجاح لاخر صف دراسي عينها ومدرج به درجة المستوى الطالب موضحا به اسم المدرسة ونوع التعليم الحاصل عليه الطالب للمرحلتين الابتدائية والثانوية، ودرجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية والمديرية التعليمية التابع لها وتوضيح مسمى اللغة الأجنبية الثانية، ومعتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو في حال رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات