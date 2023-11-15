شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالصحافة: الرئيس السيسى ينحاز دائما لصالح العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، عضو المجلس القومي للحوار الوطني، أن عمال مصر هم القوة التصويتية الأعلى في هذه الانتخابات وأعلنوا جميعا بأن مرشحهم الوحيد "عبد الفتاح السيسى" من أجل استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المستقبل المشرق "لافتا" أن عمال مصر لديهم وثيقة لتقديمها للمستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس تؤكد على انحياز دائما لصالح العمل والعمال الذين يساهمون بجهودهم المخلصة في إقامة المشروعات العملاقة.

قال، خلال كلمته، في المؤتمر الموسع الذى نظمته النقابة العامة بمشاركة ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحادات التعاونيات الاستهلاكي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية،: أن الوثيقة تتضمن خطة للعمل على المستوى القومي التى تنطلق عام 2024 وخاصة فيما يتعلق بمبادرة صنع في مصر على النحو التالي:

إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يقوم على الثلاثية في إيجاد الحلول السريعة المبتكرة لقضايا العمل والعمال.

إصدار حزمة من تعديلات التشريعات وفي مقدمتها مشروع قانون العمل الذى يقضي بإنشاء المحاكم العمالية بكافة درجات التقاضي على غرار محاكم الأسرة والاقتصادية وجرائم النقل.

إنشاء مركز للوساطة والتحكيم بوزارة العمل يهدف إقامة علاقات مستقرة عند فض النزاعات بين طرفي العمل.

إنشاء هيئة وطنية للتدريب المهني برئاسة رئيس مجلس الوزراء هدفها رسم سياسات واستراتيجيات التدريب المهنى ذات المهارة العالمية.

إنشاء مجلس أعلى للتشغيل بوزارة العمل يتولى وضع سياسة للتخطيط وتشغيل العمالة في الداخل والخارج وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة غير المنتظمة.

إعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي للأجور والنص على إلزامية قراراته على جميع منشآت العمل ويتم مراجعتها سنويا بدلا من 3 سنوات.

وكان المؤتمر الذى عقد بالقاعة الكبرى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشهده عيد مرسال الأمين العام وعلى عبد الوهاب وعلى عبد الباسط ومحمد حنفي أعضاء المجلس وقد بدأ بتلاوة من آيات القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة وفي ختام أعماله تسلم المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، وثيقة عمال مصر من مجدى البدوى رئيس المؤتمر.



أعضاء نقابة العاملين بالصحافة يدعمون السيسى



المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي



فعاليات مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة



مجدي البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام



مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (1)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (2)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (3)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (4)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (5)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية (7)



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية



مؤتمر نقابة العاملين بالصحافة