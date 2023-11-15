شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انعقاد cop28 ..اعرف 9 معلومات عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لم يتبقى سوى أقل من 15 يوما على انعقاد قمة المناخ cop28 التي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة، بعد أن تسلمها مصر الرئاسة للقمة المقبلة، وقد تم إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) عام 1988، وخلال هذا التقرير نرصد Hهم 9 معلومات عن هذه الهيئة ودورها وكيفية العضوية فيها والهدف منها.
- تم تأسيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، من أجل تزويد صناع السياسات بالتقييمات العلمية بشكل منتظم حول الوضع الراهن لتغير المناخ.
- هناك غرض رئيسى للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، وهو إعداد التقارير الشاملة الخاصة بالتقييم لحالة المعرفة العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ، وكذلك تأثيراته والمخاطر المستقبلية له و خيارات التكيف والتخفيف.
- بالنسبة لعضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فهناك حوالى 195 دولة أعضاء رئيسين فيها، بالإضافة الى آلاف الأشخاص من كافة أنحاء العالم، حيث انها تعد تجمع للحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة أو المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
- تنفذ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عدد من المهام منها تقارير التقييم وهى عبارة عن التقارير العلمية الأكثر شمولاً لتغير المناخ، وتلك يتم إنتاجها في جميع أنحاء العالم، كما أنها تشكل مدخل رئيسي في المفاوضات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وتؤثر على صنع السياسات.
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تنقسم إلى ثلاث مجموعات عمل، تقوم المجموعة الأولى منها بتقييم الأساس العلمي الفيزيائي لتغير المناخ، كما تقييم المجموعة الثانية آثار تغير المناخ والتكيف معه وقابلية التأثر به، اما المجموعة الثالثة فتكون مهمتها تقييم خيارات التخفيف من تغير المناخ عبر الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو منعها.
- تعتمد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على الخبراء المتطوعون لتقييم الأوراق العلمية، بالإضافة الى تقديم ملخص شامل حول تغير المناخ وتأثيراته والمخاطر المستقبلية.
- تعد تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ محايدة وليست موجهة، و تزود الحكومات بالمعلومات العلمية التي يمكنها استخدامها، من أجل تطوير السياسات المناخية ، كما انها تشكل مدخل رئيسى في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ.
- تصدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عدد من التقارير المنهجية والتقارير الخاصة والأوراق الفنية، المحددة من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)والحكومات والمنظمات الدولية.
- لعبت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ دور هام وحاسم في إنشاء عدد من المعاهدات الدولية الرئيسية، المرتبطة بالحد من الاحتباس الحراري والتعامل مع تأثيرات تغير المناخ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو.
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