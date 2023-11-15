شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انعقاد cop28 ..اعرف 9 معلومات عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتبقى سوى أقل من 15 يوما على انعقاد قمة المناخ cop28 التي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة، بعد أن تسلمها مصر الرئاسة للقمة المقبلة، وقد تم إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) عام 1988، وخلال هذا التقرير نرصد Hهم 9 معلومات عن هذه الهيئة ودورها وكيفية العضوية فيها والهدف منها.