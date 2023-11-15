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وزارة الصحة تكشف التصرف الأمثل فى التعامل مع نزلات البرد.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن التصرف الأمثل فى التعامل مع حالات الإصابة بنزلة البرد حيث تضمنت :- 

 

- الالتزام بالراحة 

- شرب السوائل كثيرة 

- اذا كانت الأعراض شديدة يجب استشارة الطبيب 

 

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المضاد الحيوى لا يعالج الأمراض الفيروسية واستخدامة يكون بعد استشارة الطبيب .

 

وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​

 وقالت :المضادات الحيوية  لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​

 


الاصابة بنزلات البرد

 

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