شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتح الباب للراغبين فى العمل بها من المعينين بالجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف فتح الباب أمام الراغبين في العمل بالوزارة من العاملين المعينين بالجهات الحكومية نقلًا أو ندبًا، للعمل بديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، في التخصصات التالية:

1- الشئون الهندسية.

2- الشئون القانونية.

3- الشئون المالية.

4- التحول الرقمي.

5- الموارد البشرية.

فعلى من يرغب ملء النموذج التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd36RzqK1K.../viewform...

في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.