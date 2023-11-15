شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تتابع المولود 42 يوما بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تتابع حالة الأم والمولود لمدة 42 يوم بعد الولادة، ومواعيد العمل في المبادرة يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 مساء.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية.

وتتضمن خطوات التسجيل:

1- التوجه لأقرب وحدة صحية.

2- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.

3- تسجيل البيانات الشخصية على الكارت.

4- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.

5- إجراء تحليل السكر والفيروسات ونقص المناعة البشرى والزهيرى والالتهاب الكبدى بى.

6- قياس الطول والوزن وضغط الدم.

7- إدخال النتائج على برنامج التسجيل.