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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تتابع المولود 42 يوما بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تتابع حالة الأم والمولود لمدة 42 يوم بعد الولادة، ومواعيد العمل في المبادرة يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 مساء.
وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية.
وتتضمن خطوات التسجيل:
1- التوجه لأقرب وحدة صحية.
2- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.
3- تسجيل البيانات الشخصية على الكارت.
4- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.
5- إجراء تحليل السكر والفيروسات ونقص المناعة البشرى والزهيرى والالتهاب الكبدى بى.
6- قياس الطول والوزن وضغط الدم.
7- إدخال النتائج على برنامج التسجيل.
مبادرة صحة الأم والجنين
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