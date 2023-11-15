شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة الجيش الإسرائيلى: لم نجد أسرى فى مستشفى الشفاء.. والبيت الأبيض يرفض القصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه لا يوجد مؤشر على وجود أسرى داخل مستشفى الشفاء" في قطاع غزة، والذي اقتحمته القوات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، وفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عمليات قوات الاحتلال في تمشيط مستشفى الشفاء مستمرة دون مؤشر على وجود أسرى هناك، ومع ذلك، أعلنت الإذاعة أنه تم العثور على أسلحة داخل المستشفى.

وأدعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال لم تلحق أضرار بالكهرباء أو الاتصالات في المجمع الطبي.

أثار الوضع اليائس في مستشفى الشفاء انتقادات دولية جديدة بشأن تصرفات إسرائيل في غزة. كما اشتدت الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة وسط روايات عن الظروف الصعبة في مستشفيات غزة الأخرى التي تعاني من نقص الوقود، والنقص الحاد في الغذاء والماء.

من جانبه، قال البيت الأبيض، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار فيها بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد فصائل المقاومة في مستشفى الشفاء في غزة.

وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران".، وتابع "يجب حماية المستشفيات والمرضى".