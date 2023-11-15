شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة مباحثات بين شكرى ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندى.

ويناقش الوزيران- خلال اللقاء، الذى يجرى بمقر وزارة الخارجية- العلاقات الثنائية بين مصر وإيرلندا، بإلإضافة الى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد شكري ونظيره الإيرلندي، مؤتمرا صحفيا مشتركا، في ختام المباحثات.