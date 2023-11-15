ضبط هاربان من أحكام قضائية بالحبس 266 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط جزار بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 61 حكم قضائي في قضايا "تبديد" والمقضي عليه فيها بالحبس "28 سنة" وكفالات مالية.

وضبط سائق بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في عدد 165 حكم قضائي في قضايا "تبديد- إيصال أمانة" والمقضي عليه فيها بالحبس "238 سنة" وكفالات مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ضبط المحكوم عليهم الهاربين.