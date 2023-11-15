ارتكبوا 11 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، أفادت قيام 3 عاطلين بينهم عميل "سيئ النية"، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة، وأرشدوا عن المسروقات (11 دراجة نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.