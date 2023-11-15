بقيمة 2.7 مليون جنيه.. ضبط 4 متهمين بحوزتهم 32.5 كجم حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، من ضبط 4 أشخاص، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 2.7 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 32.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5000 قرص عقار مخدر - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.775 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.