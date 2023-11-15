هاني عتيبة لـ"الخليج 365": رئاستي الكلية الملكية للجراحين رغم مصريتي وعروبتي يثبت أن العالم لا يزال بخير- حوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور هاني عتيبة، أول مصري وعربي يترأس الكلية الملكية للأطباء بجلاسكو- إسكتلندا، في المملكة المتحدة، عن طريق الانتخاب الحر بين المعنيين من زملائه، إن اختياره يعد فخرًا عظيمًا وثقة غالية من زملائه.

وأضاف عتيبة، خلال حوار هاتفي مع "الخليج 365"، أنه تم انتخابه من جميع أفراد الكلية من 5 قارات في أنحاء العالم، متابعًا: "كنت فخورًا وسعيدًا جدًّا، وكان شرفًا لي ولزملائي وفريق العمل وجامعة جلاسكو".

وقال الدكتور هاني عتيبة، بشأن انعكاسات ودلالات التصويت واختياره رئيسًا للكلية الملكية للأطباء بجلاسكو- إسكتلندا في المملكة المتحدة: سمعت أن الناس في مصر سعيدة بأن ابنهم شغل ويترأس هذا المنصب، كما أنهم في إنجلترا سعداء جدًّا أيضًا.

وكشف الدكتور هاني عتيبة عن سعيه خلال الفترة المقبلة إلى إجراء مباحثات على استراتيجية تعاون ملموسة تسعى إلى تطوير علاج وخدمة المرضى الصحية، مشيرًا إلى أن الكلية الملكية للجراحين تعتمد على التدريب واكتساب الخبرة؛ لتحسين مهارات الأطباء والعلاجات.

وقال الدكتور هاني عتيبة عن دوره تجاه مصر: بالفعل بدأنا تعاونًا وإجراء اختبارات في مصر، ونجري حاليًّا امتحانات الرمد وطب الأسنان، وسنكمل عقد باقي الامتحانات في الجراحة العامة والباطنة.

وأعلن الدكتور هاني عتيبة عن نيته عقد برامج مشتركة مع مصر من خلال الاشتراك مع وزارة الصحة والجامعات.

وتابع عتيبة: كوني عربي ومصري، فهذا فخر عظيم لزملائه، وهذا الاختيار والتصويت يثبت أن العالم لسه فيه خير وعدل واستقامة في الاختيار؛ دون النظر إلى لون أو ديانة.

واستطرد الدكتور هاني عتيبة: أدعو شباب أطباء المصريين إلى التحلي بالثقة في النفس، وأن يجدّوا ويجتهدوا ويتحلوا بالأمل وتحقيق الذات والاستفادة من أن يكونوا مثابرين ومتفائلين والحصول على فرص تدريب للعمل سواء في مصر أو في أماكن أخرى؛ من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمريض في مصر.

الدكتور هاني عتيبة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر ‏‏1979، وعمل نائبًا في قسم القلب بكلية طب الأزهر، ثم حصل على درجة الماجستير من ‏الكلية ذاتها سنة 1983.

وعقب حصوله على الماجستير، سافر عتيبة في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة؛ لنيل درجة الدكتوراه ‏ومن ثم تخصص في أمراض القلب التداخلية، وبدأ بعدها عمله بالكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، ‏حتى صار أحد أبرز استشاريي أمراض القلب التداخلية فيها، وانتخب رئيسًا لها كأول طبيب مصري ‏وعربي يتولى هذا المنصب.‏

الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو

هي واحدة من أهم كليات الطب في العالم، وتتم عملية اختيار ‏رئيسها عن طريق الانتخاب العالمي من جميع كليات الطب في كل دول العالم.