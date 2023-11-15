ينتج 18 ألف طن زيت شهريًّا.. جولة داخل مصنع طنطا للزيوت -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أجرى موقع "الخليج 365" جولة داخل مصنع "طنطا للزيوت"، إحدى القلاع الصناعية التابعة للشركة القابضة للزيوت، التي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ حيث تنتج الشركة الزيت التمويني بأحجام مختلفة يتم توزيعها على بطاقة التموين .

وكشف المهندس إبراهيم خطاب، رئيس شركة طنطا للزيوت والصابون، أن الشركة تنتج أكثر من 14 ألف طن زيت تموين، و3 آلاف زيت حر، بالإضافة إلى الصابون والشامبو والشاور، وأيضًا يوجد مصنع للمياه، مؤكدًا أن إنتاج المصنع يخضع لأفضل المعايير الدولية لسلامة الغذاء، مؤكدًا أن المصنع ضمن القائمة البيضاء لسلامة الغذاء وهذا يؤكد جودة المصنع .

وأكد خطاب، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، أن شركة طنطا للزيوت والصابون تستهدف إنتاج خط مياه طبيعية جديد بجانب الخط المقام حاليًّا، بطاقة إنتاجية 120 ألف كرتونة شهريًّا، ماركة "نقاء"، مشيرًا إلى أن الخط الجديد سيحمل اسم ماركة "أسياتا"، بطاقة إنتاجية 100 ألف كرتونة شهريًّا.

وقال محمد هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن إنتاج الشركة يتم بيعه حرًّا بسعر 40 جنيهًا للزجاجة في مبادرة تخفيض الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.