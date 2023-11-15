شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلى جرائمه بحق المدنيين فى قطاع غزة خصوصا المستشفيات، وفى ظل تكثيف الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال على مستشفيات قطاع غزة خرج عدد كبير عن الخدمة جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء تماما، فضلا عن رفض الجانب الإسرائيلى بدفن جثث الضحايا الذين استشهدوا خلال الأيام الماضية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

رئيس الحملة الانتخابية لـ"السيسى": الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من قانون العمل

وجه المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح الرئيسى التحية لعمال مصر واصفا إياهم بملح الأرض وأساس التنمية والإنتاج ومؤسسى البنيية التحتية والرئيسية للبناء والعمران بالجمهورية الجديدة.

وشدد خلال كلمته، بمؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، على أن موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية ليس بجديد فهو نابع من مواقف ومعلومات ودراسات فالرئيس رافضا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الغلسطنين أو المساس بأرض سيناء .

وأكد المستشار محمود فوزى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحقوق العمالية وكافة معطياتها حيث وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل من خلال حوار مجتمعى متكامل الأطراف مؤكدا انحياز الرئيس لفرسان الإنتاج من خلالال الزيادات المتكررة للحد الأدنى للأجور والعلاوات.

إذاعة الجيش الإسرائيلى: لم نجد أسرى فى مستشفى الشفاء.. والبيت الأبيض يرفض القصف

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه لا يوجد مؤشر على وجود أسرى داخل مستشفى الشفاء" في قطاع غزة، والذي اقتحمته القوات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، وفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عمليات قوات الاحتلال في تمشيط مستشفى الشفاء مستمرة دون مؤشر على وجود أسرى هناك، ومع ذلك، أعلنت الإذاعة أنه تم العثور على أسلحة داخل المستشفى.

وأدعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال لم تلحق أضرار بالكهرباء أو الاتصالات في المجمع الطبي.

القاهرة الإخبارية: وصول دفعة جديدة من مزدوجى الجنسيات إلى معبر رفح

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بوصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

وشهدت بوابة معبر رفح من الجانب المصرى اليوم دخول 84 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، اضافة لعبور شاحنة نقلت 24 الف لتر وقود لأول مرة، منذ بدء الصراع.

وبحسب مصادر بمعبر رفح، أنه سيتم تباعا دخول شاحنات المساعدات والتى تتم عن طريق الهلال الأحمر المصرى ويتم تسليمها للجانب الفلسطينى.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن شحنات المساعدات التى تصل لمطار العريش تنقل لقطاع غزة بمعرفة الهلال الأحمر المصرى، وتصل وفق الإجراءات المتبعة لمعبر رفح وتتخذ مسارها المصرح به حتى تصل لقطاع غزة ويتسلمها الهلال الأحمر الفلسطينى والأونروا، وتوزع على أهالى غزة.

37يوما على فصل الشتاء.. يبدأ رسمياً 22 ديسمبر بالنصف الشمالى للأرض

37 يوما باتت تفصلنا على نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، بعد أن بدأ فصل الخريف رسمياً السبت 23 سبتمبر الماضى الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يوما.

وفي يوم 22 من شهر ديسمبر تقريباً تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي إنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.

الحكومة توافق على مخطط مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب العلمين الجديدة

لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العُمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، استشارى المشروع.

وتمت الموافقة، خلال الاجتماع، على المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الحضاري لكونه يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، من خلال موقعها المُميز، ومقوماتها الطبيعية الساحرة، بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بتوفير فرص حقيقية للاستثمار، ليتوافر بالمدينة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام.