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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أسواق حى السلام لمتابعة مبادرة خفض أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر
والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعددٍ من المواطنين، وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، حيث أكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر .
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.
رافق المحافظ فى جولته الدكتور ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة .
اسعار السلع
محافظ القاهرة يتفقد الأسواق بالسلام
محافظ القاهرة يتفقد الأسواق بالسلام
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