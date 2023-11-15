شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع تعديات لمحال ومنشآت تجارية بالطوابق والمنشية وفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وشرطة المرافق بسرعة الاستجابة إلى عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن تضررهم من وجود الإشغالات والتعديات على أرصفة المشاة والطرق العامة من المحال والمنشآت التجارية بمناطق الطوابق والمنشية والدكتور لاشين بفيصل.

جاءت الاستجابه الأولى للشكاوى من تواجد إشغالات المحال العامة ووضع الأوتاد الحديدية من قبل المخالفين بشارع اللوتس متفرع من شارع جلال اللبيني فيصل، وقد تم رفع وازالة التعديات والأوتاد الحديدية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت الاستجابه الثانية بشن حملة مكبرة شملت شوارع "الشهيد أحمد حمدي بالطوابق فيصل - المنشية - الدكتور لاشين"، والتي تم خلالها رفع العديد من الإشغالات الموجودة بنهر الطريق، وكذا رفع تعديات المحلات والمطاعم من علي أرصفة المشاه والتي شملت كراسي وترابيزات واستاندات وتم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الحي، بالإضافة إلى أنه تم التنبيه علي أصحاب المحلات الموجودة بالشوارع محل الشكوى بضرورة بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي أرصفة المشاه وفي حال عدم الإلتزام سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاءت الاستجابة الثالثة بتمهيد ورفع كفاءة شارع أولاد غنيم أمام شارع حسن محمد بفيصل وإعادة الشي لإصله بفرد طبقة من الدقشوم والأسفلت، وذلك في إطار الاستجابه للشكوى التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والمتضمنة وجود هبوط أرضي في الشارع محل الشكوى.