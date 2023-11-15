محافظة الجيزة تعيد فتح شارع تخطيطي بحي العمرانية عقب تلقي شكوى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

ذكرت محافظة الجيزة أنه تم إعادة فتح شارع تخطيطي بحي العمرانية يقع في تقاطع شارع مصر والسودان أعلى نفق الهرم مع شارع إبراهيم عبدالفتاح.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم إعادة فتح الشارع عقب تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى مواطني الشارع من قيام سكان أحد العقارات بإقامة أسوار بالمخالفة أغلقت بها الشارع والطريق العام ومسار المواطنين لشارع الأهرام وتسببت في إعاقة الحركة المرورية.

وكلف المحافظ أحمد راشد رئيس حي العمرانية بإزالة كافة التعديات على الطريق العام وخط التنظيم بالشارع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة الدورية للشارع؛ للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

وشدد عقب إزالة الأسوار والمخالفات على تنفيذ أعمال توسعات ورفع كفاءة للشارع وصيانة لأعمدة الإنارة وتحسين مستوى النظافة وعدم السماح بوجود أية إشغالات، مؤكدًا ضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة للمواطنين وسرعة حلها وإزالة أية معوقات لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وشملت جهود المحافظة فتح جراج للسيارات تسببت مخالفة غلق الشارع وبناء الأسوار من إعاقه دخول السيارات إليه، وذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين.