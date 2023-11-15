شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن دراسة إجراءات تسوية مشاكل أعضائها بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن الاتفاق مع الكابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، على دراسة إجراءات تسوية مشاكل الزملاء، الذين قاموا بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه، وشُطبت عضويتهم، أو تم إيقافها، أو لم يسددوا اشتراكات تجديد العضوية لأى سبب خلال السنوات الماضية.

وأهابت نقابة الصحفيين من الزملاء السالف الإشارة إليهم، التوجه إلى النقابة، وتسليم المستندات والمعلومات التالية إلى مكتب النقيب تتضمن صورة من كارنيه النقابة وصورة من كارنيه العضوية بالنادى وتسجيل نوع المشكلة (شطب - إيقاف - عدم سداد تجديد العضوية) وذلك حتى يتسنى للنقابة تسوية مشاكل الزملاء.