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مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفد من وزارة العدل الصومالية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفداً من دولة الصومال برئاسة وزير العدل الصومالى يرافقه النائب العام الصومالى ورئيس المحكمة العليا الصومالية، لزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة فى تطوير وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقام الوفد الزائر بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت مجمع المحاكم والمركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات.. كما تفقد أماكن الأنشطة المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).

وإختتم الوفد زيارته بتفقد مصنع الملابس الجاهزة ومشاهدة المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء بالمجمع الأمنى (مصنعى "البلاستيك ، تعبئة زيت الطعام" – المجزر الآلى "الداجنى – الحيوانى" المشروعات الزراعية المكشوفة والصوب).. وأخيراً مشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزلاء ونزيلات" بقاعة الإحتفالات.

وتركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا بإهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء ، لما شاهدوه من نموذج فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم فى المجتمع.

وتُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

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مركز الإصلاح والتأهيل 

 

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مركز الإصلاح والتأهيل يستقبل وفد وزارة العدل الصومالية

 

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زيارة وفد وزارة العدل الصومالية

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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