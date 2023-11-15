شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة ونظيره التركى يزوران مصابى غزة بمستشفى معهد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مع نظيرة التركى الدكتور فخر الدين قوجة الجرحى والمصابين الفلسطينيين فى مستشفى معهد ناصر، حيث أجرى الوزيران جولة فى أقسام المستشفى واطمأنا على المصابين.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بنظيره التركي والوفد المرافق خلال اللقاء، واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال الجولة الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر من قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر، مضيفا أن الجولة تضمنت المرور على الجرحى فى الأقسام المختلفة بالمستشفى.