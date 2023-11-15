الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الجهود نحو تطوير منظومة التمويل الدولى..إنفوجراف

- تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجارى بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص.

- عرضت الدكتورة "رانيا المشاط" مستجدات العمل فى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّى"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه.

- وجه الرئيس بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولى، بما يُمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أى أزمات دولية مقبلة.