شكرا لقرائتكم خبر عن حوار القلب والعقل والإنصاف مع المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 بعد ساعات حواره المطول مع المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، والذي أجراه معه رئيس التحرير علا الشافعي، والزملاء محمد الجالي، وهند مختار، وأيمن عيسى، ومحمد السيد، وتامر إسماعيل، بمقر الحملة الانتخابية.

والتقى الخليج 365 المستشار محمود فوزي، على مدى ما يقرب من ساعتين، وفتح معه حوارًا من القلب، لم يخل من كشف الحقائق والأرقام، والحديث الصريح عن الحملة والانتخابات، وعن الأوضاع التي تجري في محيطنا، وخاصة في غزة، وعن حركات المقاومة، ومشروعات الرئيس.

شمل الحوار مع المستشار فوزي أيضًا حديثًا عن الشارع، وتساؤلات المواطنين، ومستقبل السياسة في مصر، والأوضاع الاقتصادية والمجتمعية، كما شمل اللقاء سؤال رئيس الحملة عن أوضاع المرأة خلال المرحلة المقبلة، ومستجدات تمكين الشباب، وكل التساؤلات المتعلقة بفئات المجتمع كافة، ومدى استعداد الدولة للإنفاق على البحث العلمي، والتعليم، وهل يمكن أن تتواصل المبادرات الصحية، ومستقبل ومستجدات مبادرة حياة كريمة.