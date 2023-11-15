شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موعد التنازلات عن الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم الأربعاء المهلة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فى الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لإخطارها رسميا برغبة أحد المرشحين الرئاسيين بتقديم تنازل عن طلب ترشحه، على أن يتم بعد هذا الموعد اعتماد أسماء المرشحين الأربعة التى أعلن عنها فى 9 نوفمبر وبدء طباعة بطاقات الاقتراع.

وأكدت الهيئة أن يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وبعدها تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل، ولم يتقدم احد بتنازل.

ويمارس المرشحون اليوم الاثنين الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين وذلك لليوم الخامس على التوالى والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.

وأعلنت الهيئة، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية وتضمنت كل من، عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.