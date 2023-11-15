المؤبد لـ "جنايني" قتل سيدة بسبب الخلاف على المخدرات في كرداسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة جنايني بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، للمتهم "أحمد . س"، 23 سنة، جنايني، في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها "منى . أ"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على أثر خلاف نشب بينهما استل سلاح أبيض "خنجر"، مسددا لها طعنات متفرقة بأنحاء جسدها محدثا إصابتها الموصوفة والتي أدت إلى وفاتها.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "خنجر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.