شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام دورة مهارات القيادة لمستشارات الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، فعَّاليات ختام "الدورة التأسيسية لمهارات القيادة والإدارة لمستشارات النيابة الإدارية"، والتى عقدها مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هبة الجندى.

وقد انعقدت تلك الدورة - التي شارك فيها 26 مستشارة من عضوات النيابة الإدارية من مختلف محافظات الجمهورية، من درجة وكيل عام أول، ونائب رئيس هيئة حديث، خلال يومي 14 و15 نوفمبر الجاري.

وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، وحِرص على تقلدها الوظائف القيادية بالإدارات والوحدات والنيابات المختلفة وفقاً لمعايير الجدارة والكفاءة، كما وجه الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، مطالباً إياهم بعقد مزيد من الدورات المماثلة، لتحقيق الغاية الأسمى من إنشاء الوحدة حيال دعم وتمكين عضوات النيابة، بما يسهم في النهوض بالدولة المصرية.

ومن الجدير بالذكر، أن الدورة التدريبية قد تناولت عدداً من الموضوعات حول "المرأة والقيادة، والإعداد لمواجهة المهام، والسلطة والمسئولية وإدارة الذات، وقياس نجاح الأداء"، بخلاف مناقشات مفتوحة مع الحضور.

وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المحاضرين الأكفاء شملت كل من:

الدكتور/ طارق إلياس- خبير التنمية البشرية وتطوير القدرات.

الدكتورة/ إيمان وليم - خبيرة التدريب والمدرب الدولي المعتمد.

وفي الختام تفضل المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسيدات المستشارات عضوات النيابة الإدارية المشاركات، وقد صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.



رئيس هيئة النيابة الإدارية



المستشار أيمن نبيل



المستشار حافظ عباس



المستشار محمد أبو ضيف



جانب من الندوة