شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": قوات الاحتلال تتحصن بالطوابق السفلية لمجمع الشفاء الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتحصن داخل الطوابق السفلية لمجمع الشفاء الطبي، مشيره إلى اتخاذها الكوادر الطبية والنازحين دروعا بشرية، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ويصوت اليوم، مجلس الأمن على مسودة قرار لتأمين ممرات بشكل عاجل وممتد في قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.