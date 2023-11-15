شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا وطقس معتدل بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

البنك المركزى يرفع حدود تعامل المحمول وحسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة

قرر البنك المركزى، زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أى عمليات خصم أو مشتريات.

وأصبحت حدود التعامل للأشخاص الطبيعية "الأفراد" بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.

وأوضح البنك أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام اى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومى 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

يذكرأن، أعلن البنك المركزى المصرى عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% فى أكتوبر 2023 مقابل 39.7% فى سبتمبر 2023.

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الجهود للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.

كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

وزير الصحة التركى من مصر: أرسلنا 10 طائرات وسفينة تضم 8 مستشفيات ميدانية لغزة

أكد الدكتور فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركى أن بلاده أرسلت 10 طائرات وسفينة تحتوى على 8 مستشفيات ميدانية وغرفة عمليات مجهزة، و20 سيارة إسعاف وحضانات ومولدات كهرباء، وكذلك مستلزمات طبية وإغاثية ومعيشية سيتم تقديمها لأهالي قطاع غزة من خلال مصر، بإجمالي 666 طنًا.

وأعرب وزير الصحة التركي عن سعادته بزيارته لمصر في أول زيارة له، خلال زيارته اليوم الأربعاء، للمصابين والجرحى الفلسطينيين بمستشفى معهد ناصر وثمن العمل البناء الذي لمسه من الحكومة المصرية، موضحًا أن تركيا تشعر بالمسئولية تجاه الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون، قائلاً إن "العلاقات المصرية التركية خلال هذه الأزمة مثالاً رائعًا يحتذى به في التعاون بين الدول".

الداخلية: إيقاف تراخيص السيارة 6 أشهر حال التلاعب باللوحة المعدنية

أكدت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون ، وفقا لبيان لها.

اتصالح انهارده بسعر 2019.. بشرى سارة للمرفوض طلبات تصالحهم بمخالفات البناء

أتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقدم من الحكومة في مادتها الثانية التى وافقت عليها لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، للمواطنين الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وحددت التعديلات، التي وافقت عليها اللجنة سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.

وزير الصحة: عدد شهداء غزة تجاوز 11 ألفا.. وطفل يفقد حياته كل 10 دقائق

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غرة واستقبالهم للعلاج، وهي جهود مصرية خالصة فى إخلاء ونقل وعلاج الأطفال داخل المستشفيات المصرية.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الصحة التركى الذى يزور مستشفى معهد ناصر لتفقد الجرحى والمصابين الفلسطينيين، عن استنفار هيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات أطفال، استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة فور وصولهم معبر رفح فى أى وقت.

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلى جرائمه بحق المدنيين فى قطاع غزة خصوصا المستشفيات، وفى ظل تكثيف الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال على مستشفيات قطاع غزة خرج عدد كبير عن الخدمة جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء تماما، فضلا عن رفض الجانب الإسرائيلى بدفن جثث الضحايا الذين استشهدوا خلال الأيام الماضية.

رئيس الحملة الانتخابية لـ"السيسى": الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من قانون العمل

وجه المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح الرئيسى التحية لعمال مصر واصفا إياهم بملح الأرض وأساس التنمية والإنتاج ومؤسسى البنيية التحتية والرئيسية للبناء والعمران بالجمهورية الجديدة.

وشدد خلال كلمته، بمؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، على أن موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية ليس بجديد فهو نابع من مواقف ومعلومات ودراسات فالرئيس رافضا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الغلسطنين أو المساس بأرض سيناء .

وأكد المستشار محمود فوزى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحقوق العمالية وكافة معطياتها حيث وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل من خلال حوار مجتمعى متكامل الأطراف مؤكدا انحياز الرئيس لفرسان الإنتاج من خلالال الزيادات المتكررة للحد الأدنى للأجور والعلاوات.

إذاعة الجيش الإسرائيلى: لم نجد أسرى فى مستشفى الشفاء.. والبيت الأبيض يرفض القصف

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه لا يوجد مؤشر على وجود أسرى داخل مستشفى الشفاء" في قطاع غزة، والذي اقتحمته القوات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، وفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عمليات قوات الاحتلال في تمشيط مستشفى الشفاء مستمرة دون مؤشر على وجود أسرى هناك، ومع ذلك، أعلنت الإذاعة أنه تم العثور على أسلحة داخل المستشفى.

وأدعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال لم تلحق أضرار بالكهرباء أو الاتصالات في المجمع الطبي.

القاهرة الإخبارية: وصول دفعة جديدة من مزدوجى الجنسيات إلى معبر رفح

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بوصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

وشهدت بوابة معبر رفح من الجانب المصرى اليوم دخول 84 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، اضافة لعبور شاحنة نقلت 24 الف لتر وقود لأول مرة، منذ بدء الصراع.

وبحسب مصادر بمعبر رفح، أنه سيتم تباعا دخول شاحنات المساعدات والتى تتم عن طريق الهلال الأحمر المصرى ويتم تسليمها للجانب الفلسطينى.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن شحنات المساعدات التى تصل لمطار العريش تنقل لقطاع غزة بمعرفة الهلال الأحمر المصرى، وتصل وفق الإجراءات المتبعة لمعبر رفح وتتخذ مسارها المصرح به حتى تصل لقطاع غزة ويتسلمها الهلال الأحمر الفلسطينى والأونروا، وتوزع على أهالى غزة.

37 يوما على فصل الشتاء.. يبدأ رسمياً 22 ديسمبر بالنصف الشمالى للأرض

37 يوما باتت تفصلنا على نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، بعد أن بدأ فصل الخريف رسمياً السبت 23 سبتمبر الماضى الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يوما.

وفي يوم 22 من شهر ديسمبر تقريباً تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي إنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.

الحكومة توافق على مخطط مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب العلمين الجديدة

لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العُمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، استشارى المشروع.

وتمت الموافقة، خلال الاجتماع، على المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الحضاري لكونه يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، من خلال موقعها المُميز، ومقوماتها الطبيعية الساحرة، بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بتوفير فرص حقيقية للاستثمار، ليتوافر بالمدينة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام.