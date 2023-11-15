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المستشار محمود فوزى: خط فاصل بين عملنا مع المرشح عبد الفتاح السيسي والرئيس

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القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية فرضت نفسها على الأحداث في مصر، موضحًا أن هناك حدود فاصلة بين الدعاية الانتخابية ومهام الرئيس عبد الفتاح السيسي

المستشار محمود فوزى يستقبل علا الشافعى رئيس التحرير ووفد الخليج 365
المستشار محمود فوزى يستقبل علا الشافعى رئيس التحرير ووفد الخليج 365

 

المستشار محمود فوزى يستقبل وفد الخليج 365 بمقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
المستشار محمود فوزى يستقبل وفد الخليج 365 بمقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

 

وأضاف رئيس الحملة في حوار صحفي مع الخليج 365: "الحملة أعلنت منذ اللحظة الأولى عن خط فاصل بين المرشح عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها رئيس جمهورية الانتخابات كمرشح فهى تحدث في جميع دول العالم ، وجميع أنشطة الرئيس الدبلوماسية والخارجية وأنشطته مع الحكومة الحملة لا تعلق عليها"

المستشار محمود فوزى يجيب على أسئلة الخليج 365
المستشار محمود فوزى يجيب على أسئلة الخليج 365

 

الخليج 365 يجرى حوارا مع المستشار محمود فوزى
الخليج 365 يجرى حوارا مع المستشار محمود فوزى

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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