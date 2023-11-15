شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: استشعرنا أهمية السيادة والهيبة والأمن بسبب أحداث المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنهم عقدوا لقاءات كثيرة مع الشباب والمرأة، وتلقوا من الحضور رسائل إيجابية عدة.

وأضاف "فوزي" في حواره مع الخليج 365: سأتحدث في البداية عن الانطباعات قبل الرسائل .. بالنسبة للانطباعات فكل فئة تم عقد لقاءات معها استشعرنا وكأنها الفئة الوحيدة التي اهتم بها الرئيس، ووجدناهم يشيروا إلى إنجازات حقيقة تخدم هذه الفئة، وهذا يعنى أن الرئيس كان مظلة واسعة يستظل بها المواطنين وجميع فئات المجتمع.

وعن أكثر رسالة وصلت للحملة فهى رسالة أن المواطنين لم يكونوا مستشعرين زوايا كثيرة من الصورة ولكن أحداث غزة كشفت عن جزء هام/ وهو الاستقرار والأمن والهيبة والسيادة والحدود الآمنة وأجابت عن أسئلة كثيرة مثل لماذا نقوم بتعمير سيناء ولماذا نقوم بتدريب القوات المسلحة على أعلى مستوى، وأسئلة غيرها كثيرة جميعها لماذا.. فجاءت إجاباتها فيما استشعره المواطنون بعد أحداث غزة.