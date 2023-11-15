شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: تفاجأت باختياري لحملة الرئيس.. والشعب المصرى أصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تفاجأ باختياره رئيسًا للحملة، غير أنه يكن لهذا الاختيار كل الشكر والتقدير.

وأضاف "فوزي" فى حوار صحفي مع الخليج 365: "اعتقدت في البداية أنا هناك خطأ في الاسم، خاصة وإننى كنت أشغل منصباً قضائيا وكنت الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام فلم أستوعب في البداية .. وهذه المهام شرف كبير لي، وسعيد جداً بهذه الثقة واختيارى لهذا التكليف.

وتابع رئيس الحملة: حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حملة مرنة وجامعة، وتستهدف المصريين بشكل كامل وهى أيضا حملة تفاعلية، فإذا فرضت علينا مستجدات نتعامل ونتفاعل معها، وتعرفون أن تدشين الحملة كان يوم 7 أكتوبر، وهو نفس اليوم الذى شهد بداية الصدام بين فلسطين وإسرائيل، وكان لابد من التفاعل مع هذه الأحداث

واستكمل: "نستهدف في الحملة جميع المصريين ونركز بشكل خاص على الشباب والمرأة واللقاءات التي نعقدها في الحملة تتضمن كل كتلة حية في المجتمع تم عقد لقاءات معها داخل الحملة الانتخابية، فخطوات الحملة محسوبة وتراعى التدرج في الأحداث، ونرصد اهتمام وقلق الشعب المصرى على أحداث غزة، والحقيقة أن الشعب المصرى هو شعب أصيل، وهذا تأكيد على مقولة السيد الرئيس " قضية فلسطين بالنسبة لمصر قضية أمن قومي.. وهي قضية القضايا".