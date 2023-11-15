إعلامية شهيرة ترفض هدايا عيد ميلادها وتطلب طلب غريب - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشفت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني أنها رفضت هدايا عيد ميلادها وطالبت بدعم غزة وأهالينا في فلسطين.

وقالت "عبدالغني" خلال حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه مع الإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، إن صديقتها جمعت المال الخاص بعيد الميلاد بالفعل وتم التبرع به لدعم غزة، مضيفة أن خالتها عمرها أكثر من 80 عامًا ولا تنام بسبب ما يحدث في فلسطين وغزة وتعمل لأجل الواجب وتقديم الدعم لأهل غزة.

وشددت على أن الناس تتكاتف لأجل فلسطين وتقديم المساعدات إلى غزة، سواء من خلال مناسبات أو عمل مجموعات أو مؤسسات المجتمع المدني وطرق عديدة للتبرع.

من جهتها، قالت الإعلامية إيمان عز الدين إن ما يحدث في فلسطين يؤثر في النساء بشكل خاص لمشاعرهن وسرعة تأثرهن، مشددةً على أن النساء لا يعشن في كوكب آخر بل يشعرن بكل ما يحدث في فلسطين وغزة، مؤكدةً أن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" اجتماعي ولا يخاطب النساء فقط ولهذا لا يمكن أن لا يركز على الوضع في فلسطين.

وتابعت أن النساء في حملات التبرع بالدم موجودة أو تقديم كل ما يمكن لأجل فك كرب أهل غزة، مشددةً على أنه في النهاية جميعنا إنسان.