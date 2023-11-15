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المرشح الرئاسي حازم عمر يكشف رؤيته للملف الزراعي ودعم الفلاحين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يمتلك رؤية واستراتيجية واضحة في التعامل مع الملف الزراعي، ويسعى لزيادة الكفاءة المحصولية، في ظل محدودية الأراضي الزراعية، والوصول إلى 3 دورات زراعية بدلًا من الدورتين الزراعيتين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، تقديم الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أنه هناك مشكلة مياه، وسيتم التعامل مع الفقر المائي بشكل واقعي، من خلال حلول واقعية وجذب القطاع الخاص.

وشدد المرشح الرئاسي حازم عمر، على أنه سيتم تقديم الدعم الكامل للفلاحين، وربط المصالح الخاصة بالفلاح بأولويات الدولة، وإعادة الإرشاد الزراعي، مؤكدًا أن المحاصيل ستكون بناء على أولويات واحتياجات الدولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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