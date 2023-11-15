"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا الخميس: شبورة مائية وأجواء حارة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 16 نوفمبر 2023.

وقالت الأرصاد، إنه يسود غدا غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأعلنت، وجود شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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