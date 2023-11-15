حازم عمر: المدارس والجامعات الخاصة بيكسبوا فوق 300%.. وهفرض عليهم ضرائب لصالح التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه سيعمل على تقليص عجز الموازنة، وسيكون هناك ضريبة استثنائية لمدة محددة قيمتها 5%، مع تشريع بعدم صرفها إلا للغرض المحدد له وهو التعليم؛ لبناء مدارس وتجهيز مدارس وبرامج لرفع كفاءة المعلم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، تقديم الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أنه سيتم فرض ضرائب 5% على المؤسسات المالية والبنوك وتوجه لصندوق داخل الموازنة العامة، وتشريع يمنع وزير المالية من استخدامها لغير الغرض المحدد من أجله.

وتابع عمر قائلًا: "أسعى لتقليص عجز الموازنة وشعاري الجميع للتعليم، وتقليص الفجوة بين التعليم الخاص والعام، وستفرض ضريبة الـ 5% على أصحاب المدارس والجامعات الخاصة.. دول بيكسبوا فوق الـ 200 و 300% ".