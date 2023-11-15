شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى لـ"الخليج 365": مصر على أعتاب «أعوام الحصاد» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسى: مصر على أعتاب «أعوام الحصاد».. المرحلة تحتاج رئيسا يملك الخبرة والتجربة ويستوعب محددات الأمن القومى وكل الشروط تتوفر فى المرشح عبدالفتاح السيسى.. الرئيس قاد الشارع للتضامن مع غزة وهو قرارإنسانى لا يخضع لحسابات.. وحديثه عن التصفية والتهجير يعكس فهما دقيقا للقضية.

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