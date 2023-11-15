شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسى: رفض مرشحنا للتصفية والتهجير يعكس فهمًا دقيقًا للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، إن مصر اتخذت موقفًا شجاعًا منذ اليوم الأول للحرب في غزة، وإن تشديد الرئيس السيسى على عدم تصفية القضية الفلسطينية، ودعم تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، يكشف فهمًا دقيقًا لجذور القضية.

وأجاب المسشار فوزى عن سؤاله عن حركات المقاومة، خلال حواره مع الخليج 365 قائلا: "ليس هناك تعريفًا دوليًا متفق عليه للإرهاب، لأن الإرهاب جزء منه مسألة سياسية، كما أن الاتفاقيات الدولية تقول إن حركات التحرر الوطنية ليست إرهابًا.. وبالتالى فالشعرة الدقيقة بين المقاومة الوطنية والإرهاب إيه، بيجيب عنها الدول بحسب ما تمليه عليها مصالحها، لكن إذا عدنا إلى المرجعيات الدولية فسنجد أن هيئة مثل هيئة الامم المتحدة هل صنفت حماس كمنظمة إرهابية، في حدود معلوماتى لا، هل مصر بتدرج حماس على قائمة الكيانات الإرهابية؟، أيضًا في حدود معلوماتى غير موجود، آه ممكن يكون فيه نزاع قضائي في وقت سابق لكن مآله أنها غير مدرجة على الإرهاب.

وتابع: "هناك خلط في المفاهيم، وهناك من يقول إن الاحتلال يدافع عن النفس، هل الدفاع عن النفس بقتل 11 ألف شخص؟، هل الدفاع عن النفس بقطع المياه والكهرباء واستهداف المستشفيات والمرافق؟!..أبسط مبادئ الدفاع عن النفس هو التناسب والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية؛ لذلك كان الرئيس السيسى محقًا تمامًا عندما قال إن الموضوع لم يبدأ يوم 7 أكتوبر ولكن ابحثوا عن الجذور، فيوم 7 أكتوبر كان نتيجة كل هذه السنوات من الاحتلال وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.



حوار الخليج 365



محمود فوزي



المستشار محمود خلال الحوار



جانب من الحوار (2)



جانب من الحوار



المستشار محمود فوزى



جانب من الحوار