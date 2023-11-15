اتفاق وشيك على هدنة في غزة وإطلاق سراح المئات و200 شاحنة يوميا للقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مناقشة تُجرى حاليا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تنص على إطلاق سراح 100 فلسطينية ومعهن عددًا من الأطفال، مقابل أن تطلق الفصائل الفلسطينية العشرات من النساء والأطفال الإسرائيليين، نقلا عن إعلام إسرائيلي.

وتشمل الصفقة المحتملة التوصل إلى هدنة مدتها من3 إلى 5 أيام مع تزويد المنشآت الطبية في غزة بالوقود اللازم، والالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا من مصر لقطاع غزة إلى 200 شاحنة.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء.