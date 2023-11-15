غير مكلفة للدولة.. حازم عمر: الأسورة الإلكترونية بديلا للحبس الاحتياطي حال فوزي بالرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه من الممكن الاستعانة بالتكنولوجيا في ملفات عديدة ومختلفة، وأنه يمكن الاستغناء عن الحبس الاحتياطي أو إخلاء السبيل بضمان، من خلال إدخال الأسورة الإلكترونية وتحديد الموقع والتتبع، ولن يكلف الدولة مليمًا واحدًا، وهذا سيحد من اللجوء للحبس الاحتياطي، ولكن سيكون ذلك للقضايا بلا عنف أو دم.

وأضاف حازم عمر، خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أن هذا المقترح سيكون لقضايا بعينها، شريطة أو لا تتعلق بالدم أو العنف.

وأشار المرشح الرئاسي إلى، أنه لا بد من إصلاح شامل وهيكلي وكامل لملف الاقتصاد، وتقليص عجز الموازنة وإعادة الهيكلة الضريبية مع مراعاة العدالة الاجتماعي.