المشرف على المتحف المصري الكبير يكشف موعد وطريقة التشغيل التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن توقيت افتتاح المتحف المصري الكبير، قرار ستحدده القيادة السياسية في التوقيت المناسب، ولم يتم تحديده حتى الآن وأي حديث عن ذلك مجرد شائعات لا صحة لها.

وقال مفتاح: سيتم تشغيل تجريبي للمتحف في شهر ديسمبر المقبل، لتجريب الشبكات المعقدة التي يتضمنها المبنى حتى يتم تلافي أي مشاكل يمكن أن تظهر خلال التشغيل.

وأضاف مفتاح: سيتم استقبال وفود صغيرة يمكن التحكم بها، كنوع من البروفات لما يمكن أن يحدث عند استقبال الآلاف من الجماهير بعد الافتتاح الرسمي، وحتى لا نصطدم بأي مواقف طارئة.

وأكمل: لن يشمل التشغيل التجريبي أي قاعات عرض متحفي، وسيتم تشغيل الشبكات ودخول الزوار فقط، وسيكون الدخول مقتصر على الأماكن التي تم تشغيلها شهر أكتوبر من العام الماضي، مثل المسلة واللهو ومنطقة المطاعم، وتم زيادة متحف الطفل وقاعة الواقع الافتراضي، والدرج.