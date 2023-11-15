"هستدعي القوة في هذه الحالة.. حازم عمر يكشف عن موقفه من السد الإثيوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، في تعليقه على قضية السد الإثيوبي، إنها منشاة مدنية مثلها مثل المستشفيات وهناك خطوط حمراء وإثيوبيا تعلمها ولا تجرؤ الاقتراب منها، ولو اقتربت فسيكون هناك استدعاء للقوة الخشنة بكافة أشكالها.

وأضاف عمر، خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور":"يوجد خطين حمر، وهما متوسط حصة مصر من المياه، والسد حاجز للمياه لفترة من الوقت فقط، ولو حدث جفاف أو جفاف ممتد، وتم تخزين مليار واحد فسنكون أمام خط أحمر، وخط أحمر ثاني، هو بناء سدود أخرى لتخزين المياه".