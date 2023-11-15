التحفظ على السيارة المتسببة في إصابة 6 أشخاص بطريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

واصلت نيابة الشروق وبدر، التحقيقات في واقعة إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس الصحراوي، حيث أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة وعرضها على مهندس فني لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

وتلقت غرفة عمليات المرور، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوي، بوقوع حادث مروري.

مباشرة انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق وإصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.