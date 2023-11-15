شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الثالثة من مرحلة رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية، أيمن موسىوكيل أول الوزارة - مدير المديرية، نتيجة المرحلة الثالثة من مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024 /2023 على اللينك التالى:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

وفى السياق، كرم أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، الطالب سامي إبراهيم محمد، أمين اتحاد طلاب مدارس الزيتون التعليمية، والحاصل علي المركز الأول ضمن( 1300) طالب من خرجي برنامج ڤاليو التابع لحياه كريمة، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية والدعم للمتفوقين لخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار .

وأكد "مدير المديرية" على حرصه وتحفيزه للطلبة الفائقين ليكونوا مثل وقدوة يحتذى بها لأقرانهم، وحث الطالب على مواصلة النبوغ والتفوق ليرفع شأن وطنه عاليا

وجدير بالذكر أن برنامج ڤاليو «Value»هو برنامج تدريبي أطلقته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يخدم طلاب المدارس الحكومية والخاصة ، ويستمر لمدة خمسة أيام، ثلاثة أيام منها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ويومين تدريبات وزيارات ميدانية .

ويسلط البرنامج الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة، كما يستهدف رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي «حياة كريمة»، والخدمات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها، بالإضافة إلى مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات التي يمكن تحقيقها بشكل فعلي داخل قرى «حياة كريمة»، فضلا عن تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة هؤلاء الطلاب، وفي النهاية يتم اختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبي وتطبيقها بالفعل في قرى «حياة كريمة» ويكون ذلك بإشراف من الطلاب الذين تم تدريبهم.