"ماتت في الحريقة".. التصريح بدفن جثة سيدة بمصر الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت جهات التحقيق بمصر الجديدة، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر اندلاع حريق شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق.

بالفحص تبين مصرع سيدة نتيجة الحريق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية بواقعة الحريق من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.