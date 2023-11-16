سمير غطاس: الإدارة الأمريكية بها خلافات وانقسامات بسبب دعم باين لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور سمير غطاس، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي.

وقال غطاس، خلال مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء إن إسرائيل زعمت وجود أنفاق تتواجد بها الرهائن التي أسرتها المقاومة الفلسطينية، وقامت بإطلاق صواريخ (rx - الشرائح المعدنية على المواطنين، وهذه الصواريخ لا تنفجر وتحمل شرائح معدنية تخترق أجساد المدنيين في محيط مستشفى الشفاء، وتم استخدامها مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، أن إسرائيل استخدمت لوائين متخصصين في العمل بقتال المدن وحرب العصابات في الهجوم على مستشفى الشفاء، وقوات الاحتلال وجدت كلاشينات فقط وهي أسلحة فردية لا تتعدى 50 قطعة، وأن إسرائيل قد تكون هي من دستها في المستشفى؛ لحفظ ماء وجهها أمام المواطنين.

وأكمل غطاس، أن إسرائيل فقدت صورة النصر الواضحة، ومحاصرة مجمع الشفاء مستمر حتى الآن، بمزاعم وجود غرفة قيادة عمليات حماس في أنفاق أسفل 3 مستشفيات من بينها الشفاء، وأن الجنود دخلوا غرفة الإنعاش بعد اقتحام المستشفيات، وإسرائيل نجحت عسكريًا في إخراج عدد كبير من المواطنين وصل لمليون و200 ألف تم تهجيرهم من الشمال للجنوب، وتدمير 60 % من مباني القطاع، والسيطرة على شارعي صلاح الدين والساحلي رشيد، أحد الشوارع الرئيسية للقطاع.

وتابع مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، أنه وفقًا لدراسات عسكرية إسرائيلية، ما تزال المقاومة الفلسطينية قائمة على الأرض وقادرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأن أمريكا تدعم إسرائيل عسكريًا بالأسلحة بمزاعم حقها في الدفاع عن نفسها.

واختتم حديثه، بأن الإدارة الأمريكية تشهد خلافات وانقسامات ومشكلات بسبب دعم بايدن لتل أبيب في مجازر قطاع غزة، وبايدن خسر 5 ولايات كانت تؤيده في الانتخابات الأمريكية العام المقبل، وإسرائيل ستتصرف بشكل جنوني خلال أسبوعين لـ 3 أسابيع مقبلة بعد إخفاقاتها في الحرب.